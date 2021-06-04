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У Ризі на чемпіонаті світу з хокею відбулася стадія 1/4 фіналу.

Зокрема, в одну пару на такому ранньому етапі потрапили збірні Канади і Росії. Це сталося через те, що родоначальники хокею в попередньому раунді програли більше матчів, ніж виграли, і потрапили в плей-оф всупереч, а не завдяки, зайнявши 4-е місце в групі В.

У свою чергу, росіяни виграли групу А. Вони ж і відкрили рахунок у матчі з канадцями. Це зробив Євген Тимкин на 35-й хвилині.

Однак Адам Генрік в третьому періоді рахунок зрівняв і перевів матч в овертайм.

За правилами змагань гра в овертаймі ведеться 3х3 протягом 10 хвилин до першої закинутої шайби. І канадці вирішили не доводити справу до буллітів. Вже на 3-й хвилині форвард "Детройт Ред Вінгз" Трой Стечер чудовим проходом вклав шайбу в ключку Ендрю Манджапане, якому з метра залишалося лише не промахнутися по порожніх воротах - 2:1, і "Червона машина" їде додому.

У півфіналі "Кленові листки" зустрінуться з американцями, які в чвертьфіналі винесли словаків (6:1). Другий півфінал складуть збірні Фінляндії (діючі чемпіони світу) і Німеччини, які обіграли чехів (1:0) і швейцарців (3:2) відповідно.