Хокеїсти збірної Білорусі повертатимуться додому з чемпіонату світу-2021 автобусом

У своєму підсумковому матчі на чемпіонаті світу з хокею, який проходить у Ризі, збірна Білорусі вщент програла росіянам - 0:6 і, посівши останнє місце в групі А з 4 очками, пакує валізи.

Однак поїздка додому для білорусів буде довгою.

Голова оргкомітету чемпіонату світу Едгарс Бунціс повідомив, що хокеїсти збірної Білорусі повернуться додому автобусом через заборону, введену в Латвії на авіасполучення з РБ.

"Оскільки введена заборона на польоти, збірна поїде на автобусі", - наводить слова Бунціса "Спорт-Экспресс".

Відзначається, що оргкомітет намагався організувати переліт, але для цього було потрібне офіційне прохання від влади Білорусі, що так і не надійшло.

Нагадаємо, після інциденту з екстреною посадкою літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська 21 країна закрила свій повітряний простір для Національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", зокрема і Латвія.