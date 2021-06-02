Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Експерти УКФ звернулись до уряду з вимогою розпустити Наглядову Раду та скасувати її рішення
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
Справа Марківа: як російська пропаганда готує Італію до касації
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
«Батьківщина» визначилася із ініціативною групою для збору підписів щодо проведення референдуму по землі
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Лукашенко анонсував авіарейси з Білорусі в Крим
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Дівчинка, якої не було. Що не так з історією про «втечу з Горлівки через мінне поле»
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Офіс президента назвав основну претензію до Кличка
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
Справа Шеремета: в суді оприлюднили адвокатське листування
ГоловнаСпорт

Хокеїсти збірної Білорусі повертатимуться додому з чемпіонату світу-2021 автобусом

Латвія ввела заборону на перельоти.

Хокеїсти збірної Білорусі повертатимуться додому з чемпіонату світу-2021 автобусом
Офіційний талісман ЧС-2021 їжочок Спайкі
Фото: EPA/UPG

У своєму підсумковому матчі на чемпіонаті світу з хокею, який проходить у Ризі, збірна Білорусі вщент програла росіянам - 0:6 і, посівши останнє місце в групі А з 4 очками, пакує валізи.

Однак поїздка додому для білорусів буде довгою.

Голова оргкомітету чемпіонату світу Едгарс Бунціс повідомив, що хокеїсти збірної Білорусі повернуться додому автобусом через заборону, введену в Латвії на авіасполучення з РБ.

"Оскільки введена заборона на польоти, збірна поїде на автобусі", - наводить слова Бунціса "Спорт-Экспресс".

Відзначається, що оргкомітет намагався організувати переліт, але для цього було потрібне офіційне прохання від влади Білорусі, що так і не надійшло.

Нагадаємо, після інциденту з екстреною посадкою літака авіакомпанії Ryanair в аеропорту Мінська 21 країна закрила свій повітряний простір для Національної авіакомпанії Білорусі "Белавіа", зокрема і Латвія.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також