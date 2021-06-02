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Авіаційна влада Білорусі заявила про небезпеку польотів над Україною

Країна нагадала про збиття Ту-154 в 2001 році і катастрофу MH17 в 2014 році.

Авіаційна влада Білорусі заявила про небезпеку польотів над Україною
Фото: adm-pl.gov.ua

Департамент авіації Білорусі порадив іноземним авіакомпаніям облітати Україну.

Про це у зв'язку з рішенням України закрити повітряний простір для білоруських перевізників повідомляється на сайті Міністерства транспорту та комунікацій Білорусі .

"З урахуванням інцидентів з літаком авіакомпанії «Сибір», збитим в ході проведення навчань військ протиповітряної оборони України в 2001 році, і літаком авіакомпанії «Malaysia Airlines», збитим над територією східної частини України в 2014 році, а також загрози в 2016 році застосування військової сили щодо повітряного судна авіакомпанії «Белавіа» виникають сумніви в достатності забезпечення Україною безпеки польотів і авіаційної безпеки, а також в об'єктивності та неполітизованності її в оцінці здатності Білорусі забезпечити безпеку польотів і авіаційну безпеку. У зв'язку з вищевикладеним, авіаційні влади Республіки Білорусь не рекомендують іноземним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України при здійсненні польотів", - йдеться в заяві.

Білорусь вважає, що рішення України закрити небо суперечить положенням Чиказької конвенції 1944 року та міжурядової угоди про повітряне сполучення 1995 року.

У зв'язку з цим країна планує скаржитися на дії України в Міжнародну організацію цивільної авіації.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

У Ryanair заявили, що про загрозу на борту екіпажу рейсу авіакомпанію повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

Після цього європейські авіакомпанії почали літати в обхід Білорусі, а президент України Володимир Зеленський ініціював рішення про повне припинення авіасполучення з Республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору.

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