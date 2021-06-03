В Росії вперше закривається ЗМІ через визнання "іноагентом"

Російське видання VTimes.io заявило про припинення роботи через те, що його визнали іноземним агентом.

Про це повідомляється на його сайті.

"Ярлик «іноагента», який повісили на адміністратора сайту vtimes.io, зруйнував бізнес-модель VTimes - а ми створювали це видання саме як бізнес. Рекламодавці та партнери не розуміють, як співпрацювати з «іноагентом», - і ми не можемо їх за це засуджувати. Добровільних пожертвувань читачів недостатньо, щоб фінансувати видання якісного медіа. Гірше того, «іноагентський» статус позбавляє VTimes більшої частини нашого порядку денного: багато чиновників, бізнесмени і навіть аналітики побоюються давати коментарі «іноагенту» - і ми теж розуміємо чому", - говориться в заяві редакції.

Крім того, VTimes стверджує, що вивчило сім сценаріїв продовження роботи, і в кожному з них був ризик кримінального переслідування співробітників видання з можливістю позбавлення волі.

Перетворюватися на опозиційне медіа журналісти не захотіли, і тому вирішили припинити роботу. Дату закриття вибрали знакову - 12 червня, коли відзначається День Росії.

Нагадаємо, що економічне видання VTimes створили у 2020 році журналісти "Ведомостей", які звільнилися через втручання власника у редакційну політику і цензуру. 14 травня 2021 року Міністерство юстиції Росії включило зареєстровану у Нідерландах компанію Stichting 2 Oktober в реєстр іноземних засобів масової інформації, що виконують функції іноземного агента. Вона є адміністратором доменного імені сайту VTimes.io.

У квітні 2021 року до цього реєстру потрапив популярний сайт "Медуза". Команда "Медузи" заявила, що визнання "іноагентом" позбавило їх рекламодавців, у зв'язку з чим журналісти почали збирати пожертви.

Росія почала формувати список ЗМІ-іноагентів в кінці 2017 року. Він складається в основному з проєктів "Голосу Америки" та "Радіо Свобода". Серед них - український сайт "Крим.Реалії".

VTimes стало другим російським виданням, яке закривається через політичну ситуацію. З 31 травня перестав оновлюватися сайт NEWSru.com.