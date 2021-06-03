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Хакери атакували систему міського транспорту Нью-Йорка

ЗМІ пишуть, що атака може бути пов'язана з Китаєм. 

Хакери атакували систему міського транспорту Нью-Йорка
Фото: Mika Baumeister

Невідомі хакери атакували комп'ютерну мережу компанії Metropolitan Transportation Authority – найбільшої транспортної системи Північної Америки. 

Представники MTA повідомили, що отримали від ФБР та інших агентств інформацію про те, що три з 18 комп'ютерних систем перебувають під загрозою. Хакери не вкрали конфіденційну інформацію, також не відбулося порушень у пасажирських перевезеннях, пише Associated Press.

"Багаторівневі системи безпеки MTA спрацювали, як було задумано, і попередили поширення атаки, ми також продовжуємо зміцнювати ці комплексні системи та зберігати обачність, оскільки кібератаки стають наростаючою глобальною загрозою", – заявили в Metropolitan Transportation Authority.

Спочтаку про кібератаку стало відомо з внутрішнього документа транспортної компанії, який не оприлюднювався. За даними ЗМІ, інцидент може бути пов'язаним із Китаєм, але офіційно про зв'язок з КНР у релізі MTA не згадувалося.

Повідомляється, що хакери атакували систему протягом двох днів у квітні, це тривало мінімум до 20 числа. Хакери отримали доступ до систем, які використовує компанія New York City Transit, яка відповідає за метро і автобуси, а також залізну дорогу Лонг-Айленда і Метро-Норт. 

Нагадаємо, нещодавно бразильська компанія JBS SA, яка є найбільшим виробником м'яса у світі, зазнала кібератаки. Через дії хакерів-вимагачів компанія була змушена призупинити виробництво на підприємствах в Австралії, Канаді та США. Атаку пов'язують з російськими хакерами. 

Три тижні тому через хакерську таку на компанію Colonial Pipeline довелося зупинити найбільший бензопровід у США.

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