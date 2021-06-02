Сестра Марії Колеснікової: "Санкції зближують Лукашенка з Путіним"

Запроваджені проти Олександра Лукашенка санкції матимуть довготривалий вплив, але в короткостроковій перспективі вони зближують його з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це Тетяна Хомич, сестра лідерки білоруської опозиції, заявила в інтерв'ю LB.ua.

"Я думаю, що санкції до певної міри працюють, але з ними треба бути обережними, щоб вони не нашкодили білорусам. Так, вони матимуть довготривалий вплив, але, на жаль, зараз вони тільки зближують Лукашенка з Путіним", - сказала Тетяна Хомич.

Також вона додала, що наразі криза в Білорусі тільки поглиблюється, адже багато людей прямо чи опосередковано зіштовхнулися з насильством від режиму Лукашенка: "Насильство торкнулося всіх – особисто, родини, друзів і подруг, колег. Багатьом довелося платити великі штрафи – від 200 доларів до 2-3 тисяч доларів". Тетяна Хомич зазначає, що наразі силовики затримують тих, хто був дотичним до протестів ще кілька місяців тому, тож, на її думку, така ретельність у пошуку протестувальників свідчить про страх і непевне становище самопроголошеного президента Лукашенко: "Вони шукають тих, хто колись хоча б якось підтримував протести. Тобто владі в цій ситуації теж некомфортно. Вони відчувають загрозу від суспільства. І через страх вони теж помиляються – наприклад, садять літак з Протасевичем. Тому ми вже давно не можемо передбачити логіку їхніх дій".

Тетяна Хомич зазначила, що загалом інтерес міжнародної спільноти до теми Білорусі поступово знижувався, поки Лукашенко не посадив літак міжнародного рейсу, щоб викрасти опозиційного журналіста і співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Нагадаємо, після викрадення Романа Протасевича міжнародна спільнота посилила санкції на Білорусь, зокрема, низка країн заявила про закриття авіасполучення з країною, а авіакомпанії не перетинатимуть повітряний простір Білорусі.