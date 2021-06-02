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Російські хакери атакували найбільшого виробника м'яса у світі

Компанія була змушена тимчасово закрити заводи в Австралії і Північній Америці.

Російські хакери атакували найбільшого виробника м'яса у світі
Фото: EPA/UPG

Бразильська компанія JBS SA, яка є найбільшим виробником м'яса у світі, зазнала кібератаки. Через дії хакерів-вимагачів компанія була змушена призупинити виробництво на підприємствах в Австралії, Канаді та США, повідомляється на сайті її американської "дочки" JBS USA.

Атака з вимогою викупу, за даними джерел Bloomberg, була здійснена угрупуванням REvil (вона ж Sodinokibi), що складається з російськомовних хакерів. Невідомо, чи всі учасники REvil пов'язані з Росією, але користувач Unknown, який виступає публічною особою угруповання, публікує заяви у даркнеті виключно російською, пише агентство.

Кібератака сталася 30 травня.

Компанія відключила всі інфіковані системи і оперативно підключила до розв'язання ситуації як власних ІТ-спеціалістів, так і сторонніх експертів. Резервні сервери JBS не були уражені, і вже 1 червня компанія повідомила про те, що вже з середи більшість заводі з виробництва яловичини, свинини, птиці і готових продуктів відновлять роботу.

Представниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США поінформували про напад російський уряд та вказали на те, що "відповідальні країни не покривають злочинців-вимагачів".

У розслідування інциденту бере участь Федеральне бюро розслідувань США.

Нагадаємо, що три тижні тому через хакерську таку на компанію Colonial Pipeline довелося зупинити найбільший бензопровід у США.

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