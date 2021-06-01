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У Білорусі політичний в'язень на суді спробував вчинити самогубство

Міліція погрожувала йому кримінальними справами проти родичів.

У Білорусі політичний в'язень на суді спробував вчинити самогубство
Фото: Скріншот

У Білорусі під час судового засідання спробував вчинити самогубство політичний в'язень Степан Латипов.

Як повідомляє правозахисного центру "Весна", перед цим він сказав батькові: "До мене прийшов ГУБОЗ та пообіцяв, якщо я не визнаю вину, то буде "прес-хата" [камера, в якій вибивають покази] і кримінальні справи проти рідних і сусідів. "Прес-хата" у мене вже була, так що ти готуйся".

Потім він став на лавку в клітці, щоб не дістали конвоїри, і вставив собі в горло ручку.

Лікарі госпіталізували політв'язня в непритомному стані.

Степана Латипова звинувачують у створенні дворового телеграм-чату, майстерні зі створення протестної символіки та опорі співробітникам міліції під час затримання.

Латипов знаходиться під вартою з вересня 2020 року. Правозахисники визнали його політичним в'язнем.

Нагадаємо, що кілька днів тому в колонії міста Шклова помер активіст Вітольд Ашурок, засуджений у січні до 5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту. Він теж був визнаний політв'язнем.

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