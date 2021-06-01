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У Китаї зафіксували перший у світі випадок зараження людини пташиним грипом H10N3

Раніше цей штам вважався низькопатогенним.

У Китаї зафіксували перший у світі випадок зараження людини пташиним грипом H10N3
Фото: baigenews.kz

Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила один випадок зараження штамом пташиного грипу H10N3 серед людей. Інфікований проживає в провінції Цзянсу на сході країни, передає Reuters.

Хворим виявився 41-річний чоловік. Перші симптоми у нього з'явилися 23 квітня, почалися вони з високої температури. 28 квітня чоловіка госпіталізували в місцеву лікарню.

28 травня з'ясувалося, що чоловік був інфікований вірусом грипу H10N3, який походить від птахів.

У Національній комісії охорони здоров'я КНР не уточнили, де і як саме відбулося зараження.

Раніше медики не виявляли випадків зараження людей цим штамом, він передається між птахами і вважається низькопатогенним.

Зараз стан хворого стабілізувався, він майже готовий до виписки з медустанови. Всіх, хто контактував з ним, помістили під медспостереження, хворих серед них наразі немає.

Нагадаємо, в лютому у Росії повідомили про перші в світі випадки зараження пташиним грипом H5N8.

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