У Мінську затримали спортивного журналіста за біло-червоний шарф в авто

Уранці 1 червня в Мінську затримано журналіста видання Tribuna.com Дмитра Рута.

Підставою для затримання стало те, що в авто Дмитра був футбольний шарф у біло-червоних кольорах, повідомляє Tribuna.com.

За інформацією видання, журналіста звинувачують у незаконному пікетуванні. Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських робіт або арешту.

Дмитро Руто доставлений в Жовтневе РУВС Мінська, складається протокол.

Раніше режим Лукашенка вирішив заблокували спортивний сайт Sports.ru, співзасновник якого Дмитро Навоша висловлював підтримку TUT.by.

У країні продовжується систематичний тиск на опозиційні медіа та активістів, одним з останніх гучних скандалів є примусова посадка літака зі співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем.

Раніше білоруська влада заявила про намір включити національний біло-червоно-білий прапор до списку забороненої символіки.

Біло-червоно-білий прапор - історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918–1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.