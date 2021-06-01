У Конго під час нападів за ніч убили 50 людей

Невідомо, хто саме стоїть за масовими вбивствами.

У Демократичній Республіці Конго під час двох атак за ніч з 30 на 31 травня убили 50 людей. Про це повідомляє AFP.

Місцеві чиновники звинувачують у нападах повстанців "Альянсу демократичних сил" (АДС), пов'язаних з терористами ІДІЛ, за іншою версією, злочини мають етнічне походження.

Напади трапилися у селах Бога та Чабі, де часто відбуваються міжусобиці між різними громадами та напади АДС.

Дані про кількість жертв також різняться – армія Конго заявила про 53 загиблих, а місцевий депутат Грасієн Іркан про 60.

"Вони все ще знаходять тіла, тому кількість жерт, імовірно, буде зростати", – сказав він.

Нагадаємо, що у лютому цього року Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттаназіо загинув в результаті збройного нападу невідомих. Інцидент стався в місті Гома. Озброєні люди напали на колону автомобілів ООН. В одному з них був посол. Крім дипломата, загинув супроводжував його італійський карабінер.