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Прослушка, которая может сорвать планы Байдена перед саммитом с Путиным

Американское агентство национальной безопасности (АНБ) при помощи военной разведки Дании следило за рядом европейских политиков как минимум до 2015 года. Об этом говорится в сенсационном общем расследовании датской телерадиокомпании Danish Broadcasting с немецкими телеканалами NDR, WDR и газетой Süddeutscher Zeitung. В список «прослушиваемых» входят нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, а также ведущие политики Швеции, Норвегии, Нидерландов, снова-таки Германии и Франции.

Информация о слежении АНБ за Меркель и другими лидерами Европы стала публичной в период с 2012 по 2015 годы. Однако только сейчас обнаружили, что в этом деле замешана Дания – страна, входящая в Евросоюз. Ныне международные обозреватели обращают внимание именно на этот момент, не видя при этом, что кто-то попросту расконсервировал уже давно забытую скандальную историю. Причём прямо перед приездом Байдена в Европу, перед его встречей с лидерами стран – членов НАТО, саммитом США - ЕС, непосредственно перед его женевскими переговорами с президентом РФ – Владимиром Путиным.

Фото: колаж sueddeutsche.de

Датские шпионские мощности

То, что американские силовики, имеющие военную базу на территории Дании, кооперировались с разведчиками этой европейской страны, вообще не должно вызывать удивления. Территория Королевства является одной из наиболее пригодных для слежения, прослушки и сбора интернет-данных о жителях Европейского Союза. Всё дело в потрясающей инфраструктуре подводных коммуникационных кабелей.

Так, датский эксперт по вопросам работы спецслужб Томас Вегенер Фриис говорит: «Через Данию проходит большой объем интернет-трафика. В районе Копенгагена есть важный интернет-узел для различных подводных кабелей. И это сделало страну просто непревзойденной для американских партнеров».

Однако многие забывают и о том, что датчане разместили несколько ключевых станций посадки подводных интернет-кабелей к Швеции, Норвегии, Германии, Нидерландам и Великобритании. Более того, у них есть общие коммуникационные узлы с американской стороной (есть и с российской).

Любая работа спецслужбы заключается в добыче секретной информации и работе с запретными данными соперников или союзников. Поэтому все эти разглагольствования о цинизме и предательстве добропорядочных партнёрских отношений – пустая трата времени и слов. Даже председатель следственной комиссии Бундестага по расследованию деятельности АНБ в Германии Патрик Зенсбург сказал, что не удивлен разоблачением датских и немецких журналистов, так как считает, что такие прослушивания являются обычной практикой в среде иностранных спецслужб.

Впрочем, ситуация выглядит анекдотично, учитывая, что во время этой совместной с американцами операции датская военная разведка прослушивала «своих» же чиновников из МИД и министерства финансов Королевства.

Меж тем, рассказывая о «предательстве» датчан, многие позабыли о сути этого скандала, о том, с чего всё начиналось.

Wikileaks и странные прослушки США

В 2012 году немецкое издание Spiegel опубликовало информацию, согласно которой американское АНБ прослушивала телефон канцлера Германии Ангелы Меркель. Откуда немецкие журналисты тогда получили эту информацию, было неясно. Однако это точно совпало с приездом тогдашнего президента США Барака Обамы в Берлин на переговоры с главой немецкого правительства. Согласно информации Spiegel, американские силовики занимались систематическим электронным шпионажем за гражданами Германии – прослушивали телефоны, в том числе канцлера Меркель, отслеживая их интернет-трафик. У этой американской программы было кодовое имя – «Prism».

Фото: EPA/UPG

Тогда и США, и Германия попытались спустить всё на тормозах, Меркель попросила Обаму урегулировать в договорном порядке деятельность и сотрудничество спецслужб.

Пройдёт время и в 2015 году, перед очередными переговорами США и Германии, международная организация Wikileaks опубликует расследование, в котором продемонстрирует секретные документы АНБ о прослушке канцлера. «Расследователи» представили 56 зашифрованных телефонных номеров ведомства канцлера ФРГ, подвергнувшихся прослушке. Более того, оказалось, что американская сторона прослушивала бывших канцлеров Германии – Гельмута Коля и Герхарда Шредера. Тогда посла США вызвали в администрацию канцлера, где заявили о подрыве доверительных отношений между спецслужбами двух стран.

Параллельно Wikileaks опубликовала секретные отчёты всё того же АНБ, где указывалось, что структура шпионила за экс-президентом Франции – Франсуа Олландом и его предшественниками – Жаком Шираком и Николя Саркози. В связи с этим Олланд специально собирал Совет обороны Республики.

Позднее всё та же Wikileaks будет рассказывать о прослушке АНБ бывшего генсека ООН Пан Ги Муна, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, экс-премьера Италии Сильвио Берлускони и многих других мировых лидеров.

Уже в 2017 году, после избрания президентом США Дональда Трампа, Wikileaks опубликует 9000 секретных документов – на сей раз речь шла об утечке из ЦРУ, – касающихся взломов компьютеров, смартфонов и телевизоров граждан Соединённых Штатов и Европы. Там говорилось не только о хакерских возможностях Центрального разведывательного управления США в период с 2013 по 2016 годы, но и о функционировании специального центра ЦРУ по сбору секретной информации на базе генконсульства США в немецком Франкфурте-на-Майне. Указывалось, что из Германии американская киберразведка проводит операции в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Эта информация появилась в преддверии встречи Трампа и Меркель в Вашингтоне и омрачила и без того непростые переговоры двух лидеров. В то же время эти сведения помогли экс-президенту США активнее ввязаться в войну с американскими спецслужбами.

Подобных историй ещё было много. Все они затрагивали период с 2012 по 2016 годы. Преподносились они в разные периоды и при разных президентах. Однако цель, как представляется, была одна – подорвать доверие партнёров по НАТО к США.

Ассанж со вкусом Кремля

Многие уже позабыли, что создателем Wikileaks является австралийский хакер – Джулиан Ассанж. Что в 2010 году, после публикации его организацией 250 тыс. секретных депеш Госдепартамента США, он стал активно сотрудничать с Россией. Пускай об этом сотрудничестве и не оглашалось публично.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покидает Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, 13 января 2020 года.
Фото: EPA/UPG
Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покидает Вестминстерский магистратский суд в Лондоне, 13 января 2020 года.

Когда в 2010 году власти Соединённых Штатов возбудили против Ассанжа уголовное дело, президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения против австралийца являются «политически мотивированными», а сам хакер «преследуется за распространение информации, которую он получил от американских военных, о действиях США на Ближнем Востоке, включая Ирак».

Ещё в январе 2011 года Ассанж получил российскую визу, а в 2012 году прокремлёвский телеканал «Russia Today» приступил к созданию шоу «Мир завтра», где основатель WikiLeaks выступал в роли главного ведущего, получая при этом деньги от руководства канала.

Далее стало известно, что организация Ассанжа по каким-то непонятным причинам не стала публиковать информацию о $2 млрд, которые перевели «сирийские хакеры» на счета российского банка VTB.

В 2016 году WikiLeaks отказалась выкладывать сведения о спецоперациях России в Украине. А в разгар борьбы за пост президента США в 2016 – 2017 годах организация начинает публикацию документов, компрометирующих кандидата от демократов – Хиллари Клинтон. Эти утечки, которые происходили полгода, странным образом совпали с кибератаками на серверы Национального комитета Демократической партии США, в совершении которых обвинялась РФ.

Ранее, отвечая на вопрос журналиста, может ли Москва иметь отношение к утечкам американских спецслужб, экс-глава комитета Сената США по делам вооруженных сил Джон Маккейн заключил: «Нет, конечно, нет, это был кто-то сидящий в подвале своего дома в одном нижнем белье, куря сигареты». Но сенатор тут же добавил: «… очевидно, WikiLeaks была связана с Россией».

Теперь же, когда Ассанж находится в британской тюрьме, сливы не происходят. И ныне приходится оперировать лишь теми данными, которые были получены и проанализированы WikiLeaks с 2012 по 2016 годы.

Сноуден и «первый шпионский скандал Байдена»

Все как-то позабыли, что информация о программе Prism и о прослушках АНБ США, данные о некоторых операциях ЦРУ были переданы в 2013 году бывшим сотрудником Центрального управления разведки и Агентства национальной безопасности Соединённых Штатов – Эдвардом Сноуденом. Напомним, что он отправил секретные данные не только американским и европейским СМИ, но и Ассанжу.

Эдвард Сноуден из Москвы дает видеоинтервью норвежскому телеканалу
Фото: EPA/UPG
Эдвард Сноуден из Москвы дает видеоинтервью норвежскому телеканалу

Представляется, что Сноуден начал сотрудничать с основателем WikiLeaks задолго до посадки самолёта в московском аэропорту Шереметьево. После того как он выкрал секретные сведения американских спецслужб, он оказался в Гонконге – ему в помощь Ассанж сразу же направил свою сотрудницу Сару Харрисон. В Москву американец прибыл с этой девушкой, которая там вместе со Сноуденом попросила о предоставлении политического убежища.

Также не стоит забывать, что по прибытии в Шереметьево Сноудена и Харрисон встречала машина с дипломатическими номерами, которая прямо у трапа самолёта забрала их и увезла в неизвестном направлении.

Во время нашей первой встречей с бывшим заместителем главы ЦРУ Джеком Девайном тот мне сказал: «Я полагаю, что Сноуден изначально не был российским агентом. Но когда он приехал в Россию, в конечном счёте оказался под опекой российских спецслужб, потерял свою независимость. Таких людей мы называем «агентами влияния»». При этом он задавался вопросом: «А был ли специальный операционный план по его вербовке или же это была череда событий, когда его всё ближе и ближе подводили к нужному решению, чтобы он стал агентом влияния?».

Теперь же, после публикации о расследовании датских и немецких СМИ, Сноуден напишет, что это – «первый шпионский скандал президента Байдена», упоминая, что тот был вице-президентом США как раз в период с 2012 по 2016 годы.

Показательно, что этот «скандал» происходит снова-таки как раз перед встречей президента США со своими коллегами по НАТО и ЕС. Что забытая история вновь обрастает новыми деталями. Что происходящее подрывает будущие переговоры Байдена и Меркель относительно России и «Северного потока – 2» (а это выгодно и Германии). Что это расследование, основанное на данных Сноудена и Ассанжа, которые уже проработали датские спецслужбы, станет очередным козырем Владимира Путина перед саммитом со своим американским коллегой.

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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