​Прем'єр Фінляндії після скандалу пообіцяла оплатити сніданки, на які з бюджету витрачали 300 євро на місяць

Правоохоронці мають з'ясувати, чи є підстави для підозри.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін погодилася самостійно оплачувати харчування для себе та своєї родини, на які раніше з державного бюджету витрачали 300 євро щомісяця.

Про це повідомляють фінське видання Yle, а також сама Марін у Twitter.

Скандал стався після того, як 25 травня низка ЗМІ оприлюднила інформацію, що з бюджету витрачають кошти на харчування родини Марін, коли вона ночує в офіційній резиденції.

Згодом поліція Гельсінкі розпочала перевірку. Правоохоронці мають з'ясувати, чи є підстави для підозри. У законі, який регулює оплату праці очільниці уряду, така компенсація не згадується.

Поліцейські також наголосили, що перевірка стосується не дій самої прем'єр-міністерки, а державної канцелярії та інших чиновників.

Марін заявила, що під час свого перебування на посаді не просила компенсацій за їжу і не брала участі у розв'язанні цього питання. За словами Марін, їй сказали, що подібна практика існувала і за минулих прем'єр-міністрів. Зрештою 29 травня Марін оголосила, що сама оплачуватиме сніданки для своєї родини.

Нагадаємо, 34-річна Санна Марін стала новим прем'єр-міністром Фінляндії 9 грудня 2019 року. Вона стала наймолодшою у світі очільницею уряду. Попередній прем'єр Антті Рінне 3 грудня подав у відставку через страйки поштовиків.