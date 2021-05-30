У США видали рекомендації щодо польотів над Білоруссю

Федеральне авіаційне управління США радить американським авіакомпаніям бути максимально обережними у повітряному просторі Білорусі.

Відповідний припис оприлюднений на офіційному сайті агентства.

"У повідомленні FAA зазначається, що авіакомпанії повинні продовжувати виявляти граничну обережність, доки агенція не зможе краще оцінити дії Білорусі, пов'язані з перенаправленням пасажирського літака 23 травня та можливість Білорусі повторити подібні дії у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

"FAA тісно співпрацює з іншими американськими відомствами, щоб визначити, чи можуть бути необхідні будь-які додаткові заходи, та оцінить міжнародний звіт про розслідування інциденту, щоб визначити ризики для пасажирських авіакомпаній США, які літають у цьому регіоні", - сказано в заяві.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування.

Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.