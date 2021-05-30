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Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою на приватній церемонії

Весілля провели у Вестмінстерському соборі. 

Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою на приватній церемонії
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон одружився зі своєю нареченою Керрі Саймондс на таємній церемонії у Вестмінстерському соборі у суботу, 29 травня.

Про це пише bbc.com.

За даними кількох газет, весілля було інтимне – для близьких друзів та родини.

Відомо, що старші службовці Даунінг-стріт не знали про весілля. Молодят привітали міністри британського уряду.

Хоча Джонсон одружувався вже двічі, Римо-католицька церква дозволила йому знову женитися, оскільки його попередні шлюби були поза церквою.

Як написала The Mail on Sunday, на церемонію запросили 30 гостей – максимальну кількість учасників, що дозволена за обмеженнями через коронавірус.

Весільну церемонію відслужив отець Даніель Хамфріс.

Останнім британським прем'єр-міністром, який одружився, перебуваючи на цій посаді, був Роберт Бенкс Дженкінсон в 1822 році.

Нагадаємо, Джонсон і Саймондс оголосили про заручини та вагітність жінки у лютому 2020 року.

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