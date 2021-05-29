​Росія не дозволила в’їзд литовському піаністу, якого призначили аташе з питань культури

Росія не дозволила в’їзд у країну викладачу музики університету імені Вітаутаса Великого, піаністу Рімантасу Вінграсу, якого призначили аташе з питань культури у посольстві Литви в Москві.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Під час виконання рутинних формальностей, у відповідь на те, що Литва не видала візу, Росія відмовилася видати візу аташе з питань культури. Зараз у нас в Росії немає аташе з культури", - розповів заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

У липні минулого року Мінкульт повідомив про те, що в конкурсі на посаду аташе в Росії переміг Вінграс.

"Переможець конкурсу може вступити на посаду, отримавши в установленому законом порядку посвідчення про благонадійність і схвалення МЗС", - йшлося в повідомленні.

У Литви зараз немає аташе з культури в Росії. Вінграс повинен був змінити аташе з питань культури Інгу Відугіріте-Пакярене, термін повноважень якої закінчився.

Нагадаємо, взаємна висилка дипломатів між Росією та європейськими країнами пов'язана із заявою Чехії про те, що російська розвідка причетна до вибуху складу з боєприпасами в селі Врбетіце на сході країни в жовтні 2014 року, в результаті якого загинули дві людини.

17 квітня Чехія вислала 18 російських дипломатів, які вважаються співробітниками російських спецслужб (а пізніше - ще 70 дипломатів і технічних службовців), і закликала країн-членів Європейського Союзу та НАТО з проханням висилати з країни російських дипломатів, про яких відомо, що вони є співробітниками спецслужб.

28 квітня Росія вислала сімох дипломатів Словаччини, Латвії, Литви і Естонії.

28 травня Литва вирішила вислати з країни двох співробітників посольства Білорусі. Таким чином країна хоче підтримати сусідню Латвію після фактичного розформування її посольства в Білорусі.