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Нідерланди виходять з локдауну

Майже всі заклади зможуть відкритися з 5 червня.

Уряд Нідерландів оголосив про фактичне припинення локдауну через стрімке падіння кількості інфікувань коронавірусом.

Про це пише Німецька хвиля.

Майже всі заклади зможуть відкритися з 5 червня, але за чітких умов, заявив прем'єр-міністр Марк Рютте. "Це великий момент", – сказав він.

Фото: ЕРА/UPG
Музеї, театри та кінотеатри можуть знову відкритись і прийняти обмежену кількість відвідувачів. Ресторани також можуть обслуговувати гостей у приміщенні за певних умов, і час їхньої роботи буде продовжено до 22:00.

Водночас охочі відвідати більші ресторани, театри та музеї зможуть це зробити за умови отримання негативного результату тесту на коронавірус.

Також жителям країни дозволять запрошувати додому чотирьох гостей замість наразі дозволених двох. Ще будуть значні послаблення у спорті.

Фото: ЕРА/UPG

Водночас робота дискотек та нічних клубів буде все ще заборонена, так само як і проведення ярмарків.

Зазначимо, наразі майже половина населення вже отримала принаймні першу дозу щеплення від коронавірусу, а понад 15% вже повністю вакциновані.

Нідерланди є на 21-му місці у світовому рейтингу з кількості хворих на ковід: станом на 29 травня на ковід там захворіло 1 644 699 осіб, померло 17 615 людей.

Нагадаємо, 15 грудня уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну, який послаблювали у два етапи.

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