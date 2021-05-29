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МЗС обіцяє допомогти компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі

Такі компанії мають звернутися в МЗС, де для них знайдуть альтернативний ринок продажу товарів.

МЗС обіцяє допомогти компаніям, які постраждають від санкцій з боку Білорусі
Фото: mfa.gov.ua

Міністерство закордонних справ України допоможе знайти альтернативні ринки збуту компаніям, які постраждають в разі введення білоруською владою санкцій проти українських компаній.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми безумовно прораховували, що Білорусь зробить щось у відповідь. Безумовно, ми були готові до цього сценарію. Хочу сказати, що будь - яка українська компанія, яка постраждає від білоруських санкцій, повинна звернутися в МЗС і ми разом з торговим представником України знайдемо альтернативний ринок продажу її товарів", - сказав міністр.

Україна і Білорусь мають достатньо напружені відносини через неоднозначну позицію країни-сусіда щодо війни з Росією. Крім того, Україна не підтримує режиму Лукашенка і разом з європейськими країнами ввела обмеження в авіаційній сфері після протиправного затримання білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича

Також Україна заборонила до жовтня цього року імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. У квітні Україна ввела спецмито 35% на автобуси та вантажівки з Білорусі.

БНК, яка є основним експортером нафтопродуктів із Білорусі, може зупинити постачання бензину А-95 в Україну. За даними консалтингової групи "А-95", середньомісячні постачання білоруського А-95 у 2021 році дорівнювали 55 тис. тонн, що становить близько 50% ринку цієї марки. Швидко перекрити їх навряд чи можливо, тому на ринку може виникнути дефіцит. "Укртатнафта" вже заявила про готовність повністю замінити білоруський бензин.

У БНК пізніше заявили, що не мають наміру припиняти поставки бензину А-95 в Україну. В компанії заявили, що можуть скоротити обсяги через ремонт Мозирського НПЗ.

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