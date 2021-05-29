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Техас визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом

Рішення підтримали 142 місцевих законодавця, і жоден не висловився проти.

Техас визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом
Фото: EPA/UPG

Американський штат Техас на місцевому законодавчому рівні визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу і визначив листопад 2021 року місяцем пам'яті про жертви цієї трагедії.

Про це йдеться в тексті Резолюції №253 Палати представників штату Техас, оприлюдненою на офіційному сайті законодавчого органу, передає "Укрінформ".

"Палата представників 87-го скликання законодавчого органу штату Техас цим визнає листопад 2021 року місяцем пам'яті жертв геноциду в Україні і закликає жителів штату задуматися про Голодомор і вшанувати пам'ять загиблих", - йдеться в резолюції.

Рішення підтримали 142 місцевих законодавця, і жоден не висловився проти.

Комітет США з визнання Голодомору в Україні геноцидом, зі свого боку, висловив подяку почесному консулу України Грегу Буча "за його зусилля і старання, спрямовані на сприяння обізнаності про Голодомор в штаті Техас".

Таким чином, Техас став 23-м американським штатом, який визнав геноцидом Голодомор 1932-33 років в Україні.

Нагадаємо,  восени 1932 року комуністична влада розпочала спеціальну каральну операцію – масовий штучний голод. Унаслідок уминого створення умов, несумісних із життям, за кілька місяців 32-33 років в Україні загинули мільйони людей. Страшні обставини злочину та свідома заборона ведення статистики смертності унеможливлюють встановлення точної кількості жертв. За деякими оцінками, голодом було закатовано понад 7 мільйонів українців.

Україна вшановує день пам’яті жертв голодоморів: Голодомору 1932-1933 років – геноциду Українського народу та масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років, - у четверту суботу листопада.

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