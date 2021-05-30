Романа Протасевича перевели в СІЗО КДБ, де перебуває його дівчина Софія Сапега, затримана разом з ним в аеропорту Мінська.

Про це пише bbc.com.

Сім'я Протасевича дізналася, що їхній син є там у п’ятницю, 28 травня, коли сестрі Романа вдалося передати в ізолятор передачу. "Ми до кінця не знали, де він знаходиться, поки донька не передала посилку. А раз її взяли, зрозуміло де. Вона передала те, що там дозволено - предмети особистої гігієни ... Він книгу просив через адвоката, але її не прийняли, тому що друкована продукція заборонена", – розповів батько Романа Дмитро.

Родина Романа сумнівається в тому, що хлопець "бадьорий і веселий", як Роман сказав своєму адвокатові на першій зустрічі в четвер. Вони впевнені, що їхнього сина били після затримання.

"У нас є глибокі побоювання за стан здоров'я Романа після відео, яке з'явилося. Знаючи його і знаючи ті методи, які застосовуються в СІЗО КДБ, нам не складно припустити, що його стан вимагає контролю з боку влади", – зазначив його батько.

Він пояснив, що сім'я подала заяву з проханням провести перевірку за фактом нанесення побоїв.

“Звичайно, нас влада дуже обмежує (в інформації), ми б хотіли знати більше. Ми, як і раніше, наполягаємо, щоб до нього допустили лікарів. Адвокат - це ж не лікар. Ну, він бадьорий і веселий - це ж ні про що не говорить. Ми будемо домагатися, щоб до нього пустили лікарів і оцінили об'єктивно його стан ", - зазначив Протасевич.

26 травня адвокат Романа Інеса Оленська звернулася до Слідчого комітету з вимогою провести його медичний огляд з метою виключення застосування до підзахисного фізичного насильства і тортур.

Адвокатка змогла знайти Протасевича лише через два дні після того, як 25 травня в СІЗО-1, де він перебував після затримання, їй спочатку виписали пропуск, але потім його скасували і сказали, що його там немає. Ймовірно, саме тоді його і перевели в СІЗО КДБ, але ніхто, крім слідчих, про це не дізнався.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Він перебував на борту літака Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування.

Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу.

Вона навчається на магістратурі в Європейському гуманітарному університеті Вільнюса. Офіційний представник цього вишу Максим Мілта підтвердив, що Сапегу затримали.