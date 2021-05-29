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Іспанія з 7 червня відкриває свої порти для круїзних лайнерів

Країна заборонила круїзним суднам причалювати до своїх берегів у червні 2020 року.

Іспанія з 7 червня відкриває свої порти для круїзних лайнерів

Іспанія з 7 червня дозволить круїзним суднам причалювати до її портів, сподіваючись врятувати потерпаючий від наслідків пандемії туристичний сектор.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Морські органи Іспанії схвалили дозвіл на прийом круїзних лайнерів через падіння рівня захворюваності на COVID-19 та збільшення кількості щеплень.

Іспанія заборонила круїзним суднам причалювати до своїх портів у червні 2020 року. З круїзними лайнерами по всьому світу було пов’язано низку гучних історій з поширенням ковіду.

"Судноплавні компанії повинні будуть виконувати заходи, встановлені міністерством охорони здоров'я... для гарантування повної безпеки як для пасажирів круїзів, так і для міст, де вони висаджуються", - заявило в суботу міністерство транспорту Іспанії.

Зазначимо, що Іспанія, яка також була другою за відвідуваністю країною у світі до пандемії, була однією з найбільш постраждалих країн Європи, зафіксувавши понад 79 тис. смертей від коронавірусу та 3,7 мільйона випадків. Зарубіжний туризм минулого року впав на 80%. 

Минулого тижня прем'єр-міністр Педро Санчес оголосив, що Іспанія дозволить людям з будь-якої точки світу в'їжджати в країну з 7 червня за умови вакцинації.

Нагадаємо, в березні в Іспанії маски зобов’язали носити навіть на пляжі.

Раніше повідомлялося, що в країні створять реєстр тих, хто відмовився від вакцинації.

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