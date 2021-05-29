Фото: КМДА

У Києві на базі Міжнародного виставкового центру розпочав роботу Центр вакцинації проти коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Щеплення вакциною CoronaVac роблять киянам, які зареєструвалися у додатку “Дія”.

Щоб вакцинуватися, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

У Центрі вакцинації працюють 16 бригад. До вакцинальної бригади входять реєстратор, лікар та медсестра. Усі медики пройшли спеціальні навчання.

За перші дві години фахівці провакцинували усіх, хто прийшов зранку.

“Створені усі умови для безпечного процесу вакцинації, а для надання екстреної медичної допомоги, якщо така знадобиться, чергує бригада “швидкої”. Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А)”, – йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Зазначимо, 29 травня Центр вакцинації також має запрацювати у Львові – на базі стадіону "Арена Львів". Як повідомили у Львівській ОДА, на вході у Центр відвідувачів зустрічатиме адміністратор, який мірятиме температуру та перевірятиме за списком осіб, що прийшли на вакцинацію.

Охорона впускатиме людей без супроводжуючих осіб. У приміщенні передбачено дві вакцинаційні зони та зона очікування. На місці чергуватиме карета швидкої допомоги. Щепитимуть вакциною «Coronavac».

Фото: Львівська ОДА

Фото: Львівська ОДА

Фото: Львівська ОДА

Фото: Львівська ОДА

В Одесі вакцинальний центр відкриється в неділю, 30 травня. Він працюватиме на стадіоні Національного університету “Одеська юридична академія” (Фонтанська дорога, 23-а) від 9:00 до 17:00. У ньому планують робити 250-300 щеплень на день.

Нагадаємо, першою дозою вакцини від коронавірусу вже щеплено понад 1 млн українців. До листа очікування щеплення записались 599 777 людей.