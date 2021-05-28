В Україні виявили ще 3 306 випадків COVID-19, одужали 13 298 осіб

За середу, 27 травня, в Україні виявили 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 169 дітей та 77 медпрацівників.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
За минулу добу госпіталізовано 1 402 хворих з ковідом, від наслідків хвороби померли 156 людей. Побороти коронавірус вдалося ще 13 298 особам.
Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- м. Київ – 384 випадки;
- Вінницька область – 63 випадки;
- Волинська область – 104 випадки;
- Дніпропетровська область – 280 випадків
- Донецька область – 228 випадків;
- Житомирська область – 74 випадки;
- Закарпатська область – 38 випадків;
- Запорізька область – 195 випадків;
- Івано-Франківська область – 51 випадок;
- Київська область – 221 випадок;
- Кіровоградська область – 47 випадків;
- Луганська область – 46 випадків;
- Львівська область – 251 випадок;
- Миколаївська область – 154 випадків;
- Одеська область – 114 випадків;
- Полтавська область – 78 випадків;
- Рівненська область – 177 випадків;
- Сумська область – 98 випадків;
- Тернопільська область – 77 випадків;
- Харківська область – 191 випадок;
- Херсонська область – 69 випадків;
- Хмельницька область – 106 випадків;
- Черкаська область – 135 випадків;
- Чернівецька область – 68 випадків;
- Чернігівська область – 57 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку пандемії на коронавірусну недугу захворіли 2 196 673 особи, одужали 2 020 216 людей, 50 232 - померли.
Як повідомляли, добою раніше в Україні виявили 3 509 нових випадків ковіду, померли 183 людини.