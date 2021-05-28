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В Україні виявили ще 3 306 випадків COVID-19, одужали 13 298 осіб

За добу госпіталізовано 1 402 хворих, померли 156 людей.

В Україні виявили ще 3 306 випадків COVID-19, одужали 13 298 осіб
Фото: EPA/UPG

За середу, 27 травня, в Україні виявили 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 1 402 хворих з ковідом, від наслідків хвороби померли 156 людей. Побороти коронавірус вдалося ще 13 298 особам.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • м. Київ – 384 випадки;
  • Вінницька область – 63 випадки;
  • Волинська область – 104 випадки;
  • Дніпропетровська область – 280 випадків
  • Донецька область – 228 випадків;
  • Житомирська область – 74 випадки;
  • Закарпатська область – 38 випадків;
  • Запорізька область – 195 випадків;
  • Івано-Франківська область – 51 випадок;
  • Київська область – 221 випадок;
  • Кіровоградська область – 47 випадків;
  • Луганська область – 46 випадків;
  • Львівська область – 251 випадок;
  • Миколаївська область – 154 випадків;
  • Одеська область – 114 випадків;
  • Полтавська область – 78 випадків;
  • Рівненська область – 177 випадків;
  • Сумська область – 98 випадків;
  • Тернопільська область – 77 випадків;
  • Харківська область – 191 випадок;
  • Херсонська область – 69 випадків;
  • Хмельницька область – 106 випадків;
  • Черкаська область – 135 випадків;
  • Чернівецька область – 68 випадків;
  • Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії на коронавірусну недугу захворіли 2 196 673 особи, одужали 2 020 216 людей, 50 232 - померли.

Як повідомляли, добою раніше в Україні виявили 3 509 нових випадків ковіду, померли 183 людини.

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