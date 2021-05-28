В Україні виявили ще 3 306 випадків COVID-19, одужали 13 298 осіб

За середу, 27 травня, в Україні виявили 3 306 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 169 дітей та 77 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

За минулу добу госпіталізовано 1 402 хворих з ковідом, від наслідків хвороби померли 156 людей. Побороти коронавірус вдалося ще 13 298 особам.

Найбільша кількість підтверджених випадків учора зареєстрована у Києві (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 384 випадки;

Вінницька область – 63 випадки;

Волинська область – 104 випадки;

Дніпропетровська область – 280 випадків

Донецька область – 228 випадків;

Житомирська область – 74 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 195 випадків;

Івано-Франківська область – 51 випадок;

Київська область – 221 випадок;

Кіровоградська область – 47 випадків;

Луганська область – 46 випадків;

Львівська область – 251 випадок;

Миколаївська область – 154 випадків;

Одеська область – 114 випадків;

Полтавська область – 78 випадків;

Рівненська область – 177 випадків;

Сумська область – 98 випадків;

Тернопільська область – 77 випадків;

Харківська область – 191 випадок;

Херсонська область – 69 випадків;

Хмельницька область – 106 випадків;

Черкаська область – 135 випадків;

Чернівецька область – 68 випадків;

Чернігівська область – 57 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії на коронавірусну недугу захворіли 2 196 673 особи, одужали 2 020 216 людей, 50 232 - померли.

Як повідомляли, добою раніше в Україні виявили 3 509 нових випадків ковіду, померли 183 людини.