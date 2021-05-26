Пов'язане з Росією PR-агентство вербувало блогерів для дискредитації вакцини Pfizer

Блогерам з Німеччини і Франції пропонували за гроші поширювати інформацію про сотні смертей після вакцинації BioNTech/Pfizer.

Як пише The Guardian, представники розташованого у Лондоні PR-агентства Fazze зв'язувалися з кількома французькими відеоблогерами, що спеціалізуються на науці та охороні здоров'я, і поганою англійською просили їх пояснити своїм передплатникам, що "рівень смертності серед щеплених вакциною Pfizer майже втричі вищий, ніж серед щеплених вакциною AstraZeneca".

Блогерам пропонували опублікувати посилання на YouTube, Instagram або TikTok на звіти в Le Monde, Reddit і Ethical Hacker нібито про витік, що містить дані, які нібито підтверджують це твердження. The Guardian зазначає, що стаття в Le Monde не містить інформації про показники смертності. Сторінки на двох інших сайтах були видалені.

Крім того, блогерів попросили сказати, що "основні засоби масової інформації ігнорують цю тему", і запитати: "Чому деякі уряди активно купують вакцину Pfizer, яка є небезпечною для здоров'я людей?". Хотіли, щоб "поводилися так, як ніби мають інтерес до цієї теми і переконали підписників, що то саме їхня незалежна думка".

Популярний французький відеоблогер Лео Грассі опублікував у Twitter скриншоти електронних листів від Fazze. Він вказав, що у кампанії, в межах якої йому надійшло це замовлення, був "колосальний бюджет", однак агентство-посередник відмовилося називати ім'я свого клієнта.

C'est étrange.

J'ai reçu une proposition de partenariat qui consiste à déglinguer le vaccin Pfizer en vidéo. Budget colossal, client qui veut rester incognito et il faut cacher la sponso.

Éthique/20. Si vous voyez des vidéos là dessus vous saurez que c'est une opé, du coup. pic.twitter.com/sl3ur9QuSu — Léo Grasset (@dirtybiology) May 24, 2021

Популярний німецький блогер Мірко Дрочман також оприлюднив копію листа з аналогічною пропозицією.

Sehr interessant: Eine Agentur meldet sich und fragt, ob ich Teil einer „Informationskampagne“ sein will. Es geht darum, einen Link zu angeblich geleakten Dokumenten zu Todesfällen bei Corona-Impfungen zu teilen. Gegen Geld. Sitz der Agentur: London. Wohnort des CEO: Moskau. pic.twitter.com/5x0Wqx79oZ — Mirko Drotschmann (@MrWissen2Go) May 18, 2021

Компанія Fazze заявила, що вона є "маркетинговою платформою з впливу... з'єднує блогерів і рекламодавців", і стверджувала, що базується на 5 Percy Street в Лондоні, але не зареєстрована там.

Згідно з LinkedIn, керівництво Fazze приїхало з Москви і працювало в агентстві, яке, як повідомляється, заснував російський підприємець. 25 травня Fazze закрила свій веб-сайт і свій профіль в Instagram.

Французькі ЗМІ звернули увагу на схожість мети кампанії Fazze і даних на сторінці вакцини "Спутник V" у соцмережі Twitter, а саме заяву про те, що векторні вакцини, такі, як "Спутник V" і AstraZeneca, "безпечніші та ефективніші" , ніж мРНК-вакцини.