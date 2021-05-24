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​В Україні дев'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19, - Офіс президента

На сьогодні зайнято 19,4 тис. ліжок, що майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності.

​В Україні дев'ятий тиждень поспіль поліпшується ситуація з COVID-19, - Офіс президента
Фото: president.gov.ua

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірус, дев'ятий тиждень поспіль усі епідемічні показники покращуються.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського.

Як повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогодні зайнято 19,4 тис. ліжок, що майже вдвічі менше, ніж було під час піку захворюваності. Також, за його словами, зменшується кількість активних хворих, наразі їх 176 тис. осіб.

"Уся Україна перебуває у «жовтій» зоні. У Донецькій області є незначне перевищення відсотка від епідпорогу, однак усі інші показники залишаються в нормі", – зазначив прем'єр.

Також на нараді доповіли, що в країні проведено вже 1 054 139 щеплень. Понад 978 тис. осіб отримали першу дозу, і майже 76 тис. – закінчили вакцинацію.

Також 500 тис. громадян зареєстровані на вакцинацію через мобільний додаток "Дія". Зараз щеплюють людей, яким понад 65 років. 

Президент Зеленський поцікавився процесом підготовки "паспортів вакцинації". Віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що попередньо заплановано запустити їх з 1 липня, синхронізувавши це з країнами Європейського Союзу.

Нагадаємо, у неділю, 23 травня, в Україні зафіксовано 1 334 нових випадки захворювання на COVID-19. Серед них - 86 дітей та 21 медпрацівник. Це найменший добовий показник захворюваності від 11 серпня. В суботу, 22 травня, в Україні було зафіксовано 2 533 нові випадки коронавірусу.

17 травня Шмигаль зазначав, що в Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу. Він також розповів, що частина областей може перейти в "зелену" карантинну зону. 13 травня сі області України перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки.

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