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Зеленський публічно підписав закон про передачу сільгоспземель з державної в комунвласність

Документ вносить правки до Земельного кодексу. 

Зеленський публічно підписав закон про передачу сільгоспземель з державної в комунвласність
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 2194, що вносить правки до Земельного кодексу та передає сільгоспземлі із державної в комунальну власність. Він зробив це публічно, під час форуму "Україна 30", передає "Інтерфакс-Україна".

Поправки до цього закону, яких було більше 3000, розглядали більше місяця. Проти його ухвалення виступала опозиція. 

Однією з найбільш спірних пропозицій документа є те, що він фактично виключає заборону на придбання земельних ділянок іноземцями. 

Загалом документ покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів. 

Також він передбачає урізання функції Держгеокадастру і залишиє за ним тільки кадастрову діяльність і геопросторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

У першому читанні за цей законопроєкт проголосували ще у листопаді 2019 року. У грудні 2020 його відправили на повторне друге читання. 

Докладніше про те, що змінить, а що – ні цей закон, читайте в матеріалі LB.ua "За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность". 

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