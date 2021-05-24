Зеленський публічно підписав закон про передачу сільгоспземель з державної в комунвласність

Президент України Володимир Зеленський підписав закон 2194, що вносить правки до Земельного кодексу та передає сільгоспземлі із державної в комунальну власність. Він зробив це публічно, під час форуму "Україна 30", передає "Інтерфакс-Україна".

Поправки до цього закону, яких було більше 3000, розглядали більше місяця. Проти його ухвалення виступала опозиція.

Однією з найбільш спірних пропозицій документа є те, що він фактично виключає заборону на придбання земельних ділянок іноземцями.

Загалом документ покликаний повернути у комунальну власність землі місцевих громад за межами населених пунктів.

Також він передбачає урізання функції Держгеокадастру і залишиє за ним тільки кадастрову діяльність і геопросторові дані. Функція контролю за самовільним займанням земель перейде до місцевих рад, за екологічні порушення - Держекоінспекції, інші функції контролю - обласним адміністраціям.

У першому читанні за цей законопроєкт проголосували ще у листопаді 2019 року. У грудні 2020 його відправили на повторне друге читання.

Докладніше про те, що змінить, а що – ні цей закон, читайте в матеріалі LB.ua "За шаг до запуска рынка земли: мифы и реальность".