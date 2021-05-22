Фонд Порошенка передав допомогу пенсіонерам, багатодітним сім’ям і родинам загиблих воїнів

Більше 12 тисяч продуктових наборів для українців, які потребують допомоги через пандемію коронавірусу, від Фонду Порошенка і ГО «Справа Громад» зібрали волонтери та активісти для родин загиблих воїнів, пенсіонерів та багатодітних сімей.

«Шана і повага до наших воїна серед українців є беззастережними. Бо саме військові бережуть мирне життя зараз і забезпечують наше спільне вільне майбутнє у незалежній Україні. Наш обов’язок – відповісти нашим захисникам та їхнім сім’ям увагою і турботою. Тому уже другий рік ми разом із «Справою Громад», «Фондом Порошенка» і волонтерами допомагаємо родинам воїнів АТО наборами продуктів першої необхідності, зібраними в Офісі «Європейської Солідарності». Цього разу наші бокси дісталися адресатів у Запоріжжі», – розповів Петро Порошенко.

У кожному наборі – борошно, цукор, крупи, олія, консерви і печиво. Допомогу від Порошенка передали й волонтерці, яка в’яже шкарпетки військовим на фронт, Олені Костіній.

У Рівному благодійну допомогу отримали також люди, які вже перехворіли коронавірусом і досі відчувають його негативний вплив на своє здоров’я. Партійці переконані, що таких людей потрібно підтримувати.

На Одещині благодійну допомогу отримали мешканці Старокозачого, Татарбунар, Великого Дальника, Таїрова, Цебрикова, Чорноморська та Одеси.

Тернопільщина також отримала благодійну допомогу для людей, які опинилися у важких фінансових обставинах через пандемію коронавірусу. Депутат Тернопільської районної ради Володимир Байгер наголосив: команда «ЄС» завжди допомагає тим, хто опинився у складній життєвій ситуації.

Лідерка фракції «Європейська Солідарність» в Київській міськраді, голова Постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко зазначила, що для «Європейської Солідарності» допомога українцям у важкі часи вже стала традицією.

«Вже стало доброю традицією в родині «Європейської Солідарності» допомагати тим, кому непросто пережити важкі часи. Цей набір з великою турботою і любов’ю для вас збирали наші волонтери. Коли працює наш конвеєр, серед нас немає ні посад, ні титулів. Я хочу передати вам від кожного, хто вклав частину своєї душі і любові, побажання міцного здоров’я, добра і миру. Бережіть себе, а ми будемо робити все, щоб життя в Україні стало достойним для кожної людини», – сказала вона.

Акція розпочалася ще у 2020 році, тоді після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні.

З перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя.

Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.