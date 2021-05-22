Ніколенко: проблема з водою у Криму загострилася через його масовану мілітаризацію

Водних ресурсів для побутового використання на півострові достатньо.

Водних ресурсів для побутового використання в Криму достатньо, а проблема з водою на півострові загострилася через його масовану мілітаризацію.

Так речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокементував Lb.ua слова представника російського МЗС про те, що "водна блокада" окупованого Криму з боку України сприяє зростанню міжнародної напруженості, а регіону загрожує гуманітарна катастрофа, які цитує tass.ru.

Мова йде, за його словами, про розбудову у Криму військових баз та підприємств військово-промислового комплексу Російської Федерації.

“Фактично російські військові поставили під загрозу задоволення базових потреб кримського цивільного населення. Це вкотре доводить руйнівний характер політики РФ на окупованих нею українських територіях”, – зазначив він.

Ніколенко зауважив, що натомість російська сторона не полишає спроб перекласти відповідальність на інших.

“Нагадаю, що, відповідно до норм міжнародного права, Росія як держава-окупант несе відповідальність за ситуацію на півосторові. Наша позиція чітка: відновлення постачання дніпровської води в Крим можливе лише після його демілітаризації та деокупації”, – підсумував речник.

Нагадаємо, у квітні Віцепрем'єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков заявив, що теоретична війна за воду для Криму дорого обійдеться Росії.

Україна забезпечувала близько 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал. Після захоплення Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинилися.

Українська влада неодноразово робила заяви про те, що водопостачання півострова Крим буде відновлено тільки після деокупації.

На початку 2021 року окупаційна влада Криму заявила, що буде позиватися до України через перекриття каналу.