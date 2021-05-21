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У Чернігові заблокували діяльність ботоферми з 2,5 тис. акаунтів, яку адміністрували з Росії

Зловмисники поширювали фейкову інформацію та сіяли панічні настрої серед населення.

У Чернігові заблокували діяльність ботоферми з 2,5 тис. акаунтів, яку адміністрували з Росії

Кіберфахівці Служби безпеки України у Чернігові припинили діяльність ботоферми. Діями виконавців, які використовували майже 2,5 тисячі бот-акаунтів, дистанційно керували організатори з Російської Федерації, інформує пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що через ботоферму зловмисники поширювали фейкову інформацію для створення панічних настроїв серед населення. Зокрема, вони розміщували повідомлення для дискредитації української влади і закликали до повалення конституційного ладу. Також боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі критичної інфраструктури.

Виконавці використовували спеціалізований апаратно-програмний комплекс, через який, зокрема, здійснювали трансакції у санкційних електронних платіжних системах.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі затримали аноніма, який на замовлення "мінував" об’єкти по всій Україні та за кордоном.

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