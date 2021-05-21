"Північний потік-2" - це зброя Росії у гібридній війні та інструмент тиску на Європу, - Кіра Рудик

Фракція «Голос» разом з колегами у парламенті звернулись до американського Сенату з проханням накласти санкції на компанії, залучені до будівництва «Північного потоку-2», зокрема, на компанію-оператора проекту — Nord Stream 2 AG. Про це заявила лідерка партії «Голос», народна депутатка Кіра Рудик.

«Триває восьмий рік гібридної війни Росії проти України: на Донбасі, в окупованому Криму, в економічній та інформаційній сферах. Так само країна-агресор атакує Україну і в енергетичній площині. Проєкт «Північний потік-2» — один з елементів цієї війни», — заявила політикиня.

Вона пояснила, що незаконне будівництво російського газогону вже практично завершене. Проте з допомогою міжнародних партнерів його запуск ще можна зупинити.

«Проєкт «Північного потік-2» є прямою загрозою не тільки енергетичній безпеці України, але і Європи. Це зброя Росії у гібридній війні, додатковий інструмент впливу та тиску на Європу. Нарешті, це значно дорожчий газ для українців, а також менші доходи від транзиту газу для держави. Зокрема, в разі запуску «Північного потоку-2», Україна щороку втрачатиме 1,5 млрд доларів», — наголосила Кіра Рудик.

За словами депутатки, блокування будівництва газопроводу сьогодні є єдиним способом позбавити Росію найсильнішого важелю впливу на європейські країни.

«Україна дуже вдячна США за послідовну позицію відносно незаконних дій країни-агресора. І сьогодні ми розраховуємо на підтримку наших колег в американському Конгресі, щоб разом зупинити агресора», — додала депутатка.