"Слуга народу" оголосила ​Тищенку догану за вечірку під час локдауну

Партія "Слуга народу" оголосила догану народному депутату Миколі Тищенку, який 18 квітня під час локдауну в Києві влаштував вечірку до дня народження дружини.

Про це розказали "Радіо Свобода" голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія та інші народні депутати від партії - Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Арахамія сказав, що за оголошення Тищенку догани проголосували одноголосно. При цьому Тищенка вирішили не позбавляти внутрішньопартійних посад, зокрема заступника голови фракції у парламенті.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Корнієнко раніше говорив, що політична партія ради буде розглядати ситуацію з Тищенком у травні. "У нас є догани різного рівня, зокрема, тимчасове відлучення від участі у прийнятті рішень, тобто на кілька місяців блокується право голосу. Як на мене, це суттєве покарання для учасника керівного органу партії", - розказував Корнієнко.

Нагадаємо, що 20 травня під час пресконференції президент Володимир Зеленський сказав, що йому соромно за Тищенка. Він також повідомив, що партія "дала шанс" депутату виправитися.

"Щодо Миколи Тищенка - так, він є депутатом від партії "Слуга народу". Мені дійсно соромно за деякі його кроки. Він був не правий. І вважаю, він повинен це розуміти. Він доросла людина, повинен сам нести відповідальність за те, що відбувається. Партія розглядала його питання, дали Миколі Тищенку шанс, тому що я знаю, що у нього є і інші сторони", - сказав президент України.