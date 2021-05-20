На державному авіабудівному підприємстві "Антонов" відбулася пресконфренція президента Володимира Зеленського, присвячена його другій річниці на посаді. Президент відповідав на питання преси в ангарі біля літака. Модерувала захід очільниця директорату інформполітики ОПУ Ірина Побєдоносцева, адже Юлія Мендель написала заяву на звільнення.

Захід почався словом президента, який привітав із Днем вишиванки.

Оновлено. Пресконференція тривала близько трьох годин, на захід завітали близько 200 журналістів. Відповісти всім охочим президент не зміг, оскільки мав заплановану зустріч.

Фото: EPA/UPG

"Зліва - недобудований літак "Мрія", а справа - новий фюзеляж, який держава вперше за 30 років замовила "Антонову" для армії. У цьому мій зміст бачення України - пам'ятати про минуле, розуміти, де і в якому стані ми сьогодні і що ми будемо робити", - пояснив місце проведення президент.

Він сказав, що хоче побудувати країну, зокрема і країну без олігархів.

Фото: EPA/UPG

"Ми будуємо країну, яка не чекає на санкційну політику інших держав, а яка сама проводить потужну санкційну політику проти пропагандистів, контрабандистів, кримінальних авторитетів, ворів у законі, скрутчиків податків. Будуємо країну, де всі будуть рівні перед законом", - додав він.

Перед початком питань Зеленський також включив ролик про тридцятиріччя Незалежної України. Він також презентував емблему - квітку як символ квітучої держави.

Фото: скрін трансляції

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Тим часом біля місця проведення пресконференції зібралися на мітинг активісти, які хочуть спитати в президента, коли "закінчиться сафарі на патріотів".

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Торік пресконференція також проходила 20 травня, однак в іншому місці – у Маріїнському парку, просто неба.

Цього року, як і минулого, кількість журналістів обмежена через карантинні заходи.

Нагадаємо, Зеленський вступив на посаду президента 20 травня 2019 року. Того року він дав пресконференцію, що стала рекордною за тривалістю – 10 жовтня глава держави спілкувався з журналістами протягом 14 годин поспіль.

Пресконференція президента за підсумками року каденції минулого року також була 20 травня. Зустріч із журналістами організували просто неба - на галявині Маріїнського палацу. Через карантинні обмеження на захід пустили обмежену кількість журналістів. Президент спілкувався з журналістами впродовж трьох годин. Йому довелося відповідати на питання про кадровий резерв "95 кварталу", порівнювати себе з Петром Порошенком і зізнатися в розчаруваннях. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Рік Зеленського: "Однієї каденції не вистачить"".