Кличко про взаємини з центральною владою: "Багато речей їх дратують"

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що напружені стосунки з центральною владою, зокрема і з президентом, у нього склалися, бо він не є представником цієї влади. Про це він заявив у інтерв'ю УП.

"По-друге, багато речей їх дратують. Наприклад, коли місто сказало, що готове допомогти уряду у закупівлі вакцин. Я використовував свої зв’язки. Більш того, потім були розіслані листи, що єдиним контрагентом з закупівлі вакцини може виступати виключно уряд. Ми допомагаємо, але як у випадку локдауну, і як у випадку вакцини, це сприймається як перевищення повноважень Кличком", - повідомив мер.

За словами Кличка, востаннє з Володимиром Зеленським він контактував близько пів року тому. Розмова стосувалася відкриття найбільшого флагштоку України, яке відбулося раніше Дня прапора. Володимир Зеленський у заході участі не брав.

"У нас була дискусія, чому ввечері ми повинні відкрити флагшток. Це не ми придумали, головні флагштоки різних країнах відкривались ввечері, коли підсвітка, коли виглядає акцент на прапорі. Наступного дня День державного прапора, де спочатку приспускають прапори, а потім біля кожної адміністрації ці прапори підіймаються. І на першу, і на другу церемонію був прописаний сценарій, де я запропонував, і ці листи є, і передав президенту, в Офіс президента ці пропозиції. Я не знаю, це емоційно сприймається чи не емоційно. Я переконаний, що у відкритті головного флагштоку мав брати участь президент", - зазначив він.

Нагадаємо, на тлі масових обшуків у представників столичної влади та у голови виконкому партії "УДАР" Артура Палатного Кличко заявив про тиск. Він вважає, що це пов'язано із тим, що Київ вивчає питання запровадження виконкомів - "коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової". Мер також переконує, що в більшості випадків обшуки відбувалися по справах, матеріали щодо яких столична влада самостійно передала правоохоронцям.