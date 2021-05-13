Кличко назвав обшуки в столичної влади тиском, пов'язаним із запровадженням виконкомів

Мер міста заявив, що такого не було навіть за часів президентства Януковича.

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував серію обшуків, що днями відбулася у представників столичної влади та на комунальних підприємствах. Сьогодні зранку з обшуком увірвалися до головного архітектора міста Олександра Свистунова, написав Кличко у Facebook.

"Протягом останніх двох днів правоохоронці та податківці буквально кошмарять столичну владу. Такого не було в Україні навіть в махрові часи Януковича! Вриваються на комунальні підприємства, додому до їх керівників. Це якісь нальоти!" – написав він.

Кличко вважає, що "блискавично і масово знайшлися якісь «справи», що не витримують жодної правової критики".

"Насправді ж те, що відбувається, – це тиск на столичну владу і придушення місцевого самоврядування. Тиск на мене особисто! І скажу, з чим він пов'язаний. Бо Київ вивчає питання про запровадження виконкомів - коли громада і управління містом не залежать від вказівок і волі Банкової. І цього дуже не хочуть. Не хочуть, щоб Києвом керував мер, обраний киянами, а не призначений центральною владою казачок!" – висловився Віталій Кличко.

Він вважає, що ці дії схвалені на найвищому державному рівні.

"А тим, хто хоче мене, так би мовити, «потренувати», скажу: я тренувався ще, коли ви в школу ходили. Тому перебуваю у відмінній формі! І підкреслю, я переконаний: такі дії щодо міської влади не залишаться без уваги і оцінки наших міжнародних партнерів. Бо про яку демократію і місцеве самоврядування ми можемо говорити?! Цей «серіальчик» не покращує імідж України, як європейської держави. Сценарій - непрофесійний, треба коригувати", – підсумував очільник міста.

Нагадаємо, що обшуки відбулися у "Київзеленбуді", в КП "Спецжитлофонд", у "Киїавтодорі", в "Київському інституті земельних відносин" та "Київміськсвітлі". Київська прокуратура сьогодні повідомила, що депутати Київміськради спільно з екснардепом 7-8 скликань нібито займалися "кришуванням" нелегальної торгівлі у підземних переходах.

Також головне управління Національної поліції повідомило про підозру трьом нинішнім та чотирьом колишнім співробітникам Департаменту соціальної політики КМДА, яким закидають заволодіння бюджетними коштами в сумі 13,5 млн гривень.