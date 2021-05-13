ДБР проводить обшук у будинку Тупицького, - ЗМІ

Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі.

За місцем проживання Олександра Тупицького, указ про призначення якого на посаду судді Конституційного суду України було скасовано, проходить обшук.

Про це повідомляє ZN.UA, яке також опублікувало відповідну ухвалу Печерського суду.

Зазначається, що слідчі Державного бюро розслідувань прийшли за адресою проживання Тупицького о 6 годині ранку

Обшук проводиться у його присутності, а також його дружини, двох малолітніх дітей і адвоката.

"Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також з метою встановлення розшукуваних осіб", - йдеться в ухвалі суду.

Зміст доказів не наводиться, оскільки клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Судове засідання, на якому було ухвалене рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі відповідно до КПК України.

Нагадаємо, Печерський райсуд Києва відклав на 19 травня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Тупицькому, бо той знову не з'явився на засідання 12 травня. Запобіжний захід мають обрати у справі за ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві свідчення, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від надання свідчень).

У грудні минулого року "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Після публікації цих матеріалів президент Володимир Зеленський спочатку відсторонив Тупицького від посади судді КСУ, а потім узагалі скасував його призначення.