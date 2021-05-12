У російському Слідкомі заявили, що житель Сімферополя стріляв по співробітниках ФСБ, відкрито справу

Учора в селі Дубки під Сімферополем російські силовики під час незаконного обшуку вбили людину.

В управлінні російського Слідчого комітету по Криму і Севастополю офіційно підтвердили інформацію про порушення кримінальної справи стосовно 49-річного жителя Сімферополя, підозрюваного в "посяганні на життя співробітників правоохоронних органів".

Раніше про це повідомляли російські ЗМІ з посиланням на ФСБ, пише Крим.Реалії.

Як сказано в повідомленні відомства, чоловік нібито стріляв по співробітниках ФСБ, які виконували "оперативне завдання". При цьому зазначається, що "в результаті протиправної діяльності громадянина будь-яких ушкоджень співробітники УФСБ не отримали".

Як уточнили у відомстві, справу порушено за статтею 317 Кримінального кодексу Росії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до двадцяти років з обмеженням свободи на термін до двох років, або довічним позбавленням волі. Ім'я та прізвище підозрюваного, як і інших подробиць того, що відбувалося, в Слідкомі не повідомили.

11 травня російські ЗМІ з посиланням на управління російської ФСБ в Криму повідомляли про "ліквідацію" під Сімферополем "оголошеного в розшук члена міжнародних терористичних організацій".

Вранці 11 травня активісти повідомили про обшук у будинку жителя села Завітне Совєтського району в Криму Аюба Рахімова. Дружину Рахімова Сахибу Бурханову після обшуку в її будинку доставили в управління російського Слідкому по Криму і Севастополю.

Пізніше в громадському об'єднанні "Кримська солідарність" повідомили, що під Сімферополем в селі Дубки почався ще один обшук в одному з будинків. Передбачалося, що там перебував Аюб Рахімов. Як повідомляли глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, а також правозахисниця і активістка "Кримської солідарності" Лутфіє Зудієва, під час обшуку в Дубках був застрелений громадянин Узбекистану, Набі (Аюб) Рахімов, який проживає в Криму.

Також повідомлялося, що після обшуку в Дубках силовики відвезли до Слідчого комітету Росії власника будинку, в якому був убитий Аюб Рахімов, Сейдамета Гафарова.

У Прокуратурі АРК і Севастополя повідомили, що вживають заходи для встановлення обставин вбивства громадянина Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова в селі Дубки під Сімферополем. Прокуратура АРК також відкрила кримінальні провадження через обшуки і затримання в Криму 11 травня.