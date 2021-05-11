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В окупованому Криму під час незаконного обшуку вбили людину

За невідомих обставин було вбито уродженця Узбекистану.

В окупованому Криму під час незаконного обшуку вбили людину
Фото: Кримська солідарність

Російські силовики 11 травня влаштували низку незаконних обшуків в окупованому Криму. За невідомих обставин там вбили уродженця Узбекистану.

Про це повідомляє прокуратура АР Крим та міста Севастополя.

"Стало відомо, що під час одного з сьогоднішніх обшуків, незаконно проведеного представниками «правоохоронних органів» держави-окупанта в с. Дубки, Сімферопольського району АР Крим, за невідомих обставин був убитий уродженець Узбекистану", - сказано в повідомленні.

Наразі прокуратура автономії вживає необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та її подальшої правової кваліфікації.

Сьогодні вранці "Кримська солідарність" заявила про низку обшуків у окупованому Криму, зокрема в Аюба Рахімова, Сейдамета Гафарова, а також про затримання Сахиби Бурханової.

Прокуратура АРК розпочала кримінальні провадження за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі).

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