Держприкордонслужба оприлюднила запис, на якому підозрюваний контрабандист "фактично зізнається" у вбивстві прикордонника

У Тячівському районному суді відбулося чергове слухання справи щодо вбивства прикордонника Вадима Березенського.

Учора суд розглянув аудіодокази, зокрема записи телефонних розмов контрабандиста, після скоєння ним смертельного наїзду на начальника відділу прикордонної служби «Ділове». У перемовинах зі своїми спільниками підозрюваний фактично зізнався у скоєному ним злочині, зокрема повідомивши, що він переїхав прикордонника автівкою, інформує пресслужба Державної прикордонної служби.

Це вже сьоме слухання новим суддівським складом після перенесення розгляду справи із Рахівського районного суду. У вересні 2020 року справу почали розглядати заново. За вісім місяців суд п’ять разів збирався для продовження терміну тримання під вартою підозрюваного у вбивстві і лише два рази аби розглянути докази у справі.

Учора суд продовжив термін тримання затриманого під вартою до 4 липня цього року. Наступне засідання на якому можливо будуть заслухані свідки наїзду на офіцера прикордонника, заплановане на 16 червня.

Нагадаємо, вбивство начальника відділу прикордонної служби "Ділове" сталося ще у листопаді 2018 року. Тоді прикордонники затримали порушника кордону зі значною сумою валюти, на допомогу якому прибув Іван Магей (підозрюваний).

Інший учасник цих подій, прикордонник Святослав Чечул, розповідав про ту фатальну ніч журналісту наступне: «...Магей сів у машину, здавши назад, вивернув кермо і почав їхати вперед, на мене з Вадимом. Спочатку Магей збив мене. Я впав на капот і далі скотився у бік. Далі він ще один ривком автомобіля збив майора Березенського, який за руку тримав порушника. Магей переїхав Березенського, збивши його з ніг. Після цього я підвівся і спочатку затримав Щербіну, а потім почав стріляти вже по машині Магея. Він вистрибнув з машини і втік, залишивши під нею травмованого майора Березенського".