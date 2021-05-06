Конституційний Суд у травні почне розгляд положення про скасування мажоритарки на виборах до Ради

Конституційний Суд 20 травня розпочне розгляд подання про відповідність Конституції положення Виборчого кодексу про скасування мажоритарної системи на виборах до Верховної Ради. Про це повідомила представниця парламенту в КС Ольга Совгиря.

"Вперше із початку конституційної кризи (жовтень 2020 р.) справа розглядатиметься у формі усного провадження, тобто із заслуховуванням суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради та Президента України у Конституційному Суді, а також залучених учасників", - написала вона у Facebook.

Мажоритарна виборча система була скасована під час ухвалення Виборчого кодексу у липні 2019 року. Кодекс набуває чинності з 1 грудня 2023 року, крім окремих положень. Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну систему з відкритими партійними списками. Через рік до кодексу внесли зміни, що передбачають пропорційну виборчу систему з відкритими списками для громад із понад 10 000 мешканців.

У лютому КС отримав подання від 45 нардепів щодо конституційності окремих положень Виборчого кодексу, які стосуються проведення виборів за пропорційною системою. До подання причетні, зокрема, депутати "Слуги народу".