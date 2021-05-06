Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Навіщо нам Терешкова, або Коли перейменують українські вулиці, названі на честь російських окупантів
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
На Тернопільщині колишній військовослужбовець убив одного з шести нападників на його будинок
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Україна облаштувала 400 км протитанкового рову і 100 км паркану в рамках проєкту "Стіна"
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні ціни на алкоголь
ГоловнаПраво

Конституційний Суд у травні почне розгляд положення про скасування мажоритарки на виборах до Ради

Подання до Суду направили в лютому. 

Конституційний Суд у травні почне розгляд положення про скасування мажоритарки на виборах до Ради
Фото: Конституційний Суд України

Конституційний Суд 20 травня розпочне розгляд подання про відповідність Конституції положення Виборчого кодексу про скасування мажоритарної системи на виборах до Верховної Ради. Про це повідомила представниця парламенту в КС Ольга Совгиря

"Вперше із початку конституційної кризи (жовтень 2020 р.) справа розглядатиметься у формі усного провадження, тобто із заслуховуванням суб'єктів права на конституційне подання, представників Верховної Ради та Президента України у Конституційному Суді, а також залучених учасників", - написала вона у Facebook. 

Мажоритарна виборча система була скасована під час ухвалення Виборчого кодексу у липні 2019 року. Кодекс набуває чинності з 1 грудня 2023 року, крім окремих положень. Кодекс передбачає відмову від змішаної системи виборів з мажоритаркою і перехід на пропорційну систему з відкритими партійними списками. Через рік до кодексу внесли зміни, що передбачають пропорційну виборчу систему з відкритими списками для громад із понад 10 000 мешканців. 

У лютому КС отримав подання від 45 нардепів щодо конституційності окремих положень Виборчого кодексу, які стосуються проведення виборів за пропорційною системою. До подання причетні, зокрема, депутати "Слуги народу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також