Тупицькому призупинили виплату зарплати, - ЗМІ

Таке рішення було ухвалене після направлення в КСУ звернення народного депутата Федора Веніславського.

В.о. голови КСУ Сергій Головатий видав розпорядження про призупинення виплати зарплати і заборону використовувати службовий транспорт ексголові КСУ Олександру Тупицькому і судді Олександру Касмініну, чиї повноваження були припинені указом президента Володимира Зеленського.

Відповідні документи є в розпорядженні ZN.UA.

Таке рішення було ухвалене після направлення в КСУ звернення народного депутата Федора Веніславського, в якому він запитує, на яких підставах Тупицький і Касмінін продовжують отримувати зарплати і користуватися службовими машинами після припинення їх повноважень.

Фото: ZN.UA

Фото: ZN.UA

Поки Тупицький перебував на лікарняному, в.о. голови КС Сергій Головатий сьогодні видав розпорядження про призупинення виплати зарплати Тупицькому і Касмініну, і заборонив використовувати службовий транспорт. При цьому як на правову підставу він послався лише на указ президента, а не на Конституцію і закон про КС.

Фото: ZN.UA

Зі свого боку Тупицький, який сьогодні вийшов з лікарняного, негайно скасував зазначене розпорядження Головатого і призначив службову перевірку, вбачаючи в його діях ознаки щонайменше трьох злочинів і дисциплінарного проступку.

Фото: ZN.UA

Видання звертає увагу на те, що розпорядження Тупицького і Головатого видані на бланку голови і зареєстровані в секретаріаті КС.

Нагадаємо, 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Тупицького від посади судді КСУ на два місяці, а в лютому продовжив його ще на місяць.

27 березня Зеленський скасував укази про призначення суддями КСУ Тупицького та Касмініна.