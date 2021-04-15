Зеленський продовжив повноваження Головатого на посаді члена Венеціанської Комісії

Президент Володимир Зеленський своїм указом №165/2021 звільнив заступника голови Конституційного Суду Сергія Головатого від виконання обов'язків члена Венеціанської Комісії.
Текст документу оприлюднений на сайті голови держави.
Наступним указом №166/2021 Зеленський знову призначив Сергія Головатого на цю посаду.
“Призначити Головатого Сергія Петровича - заступника Голови Конституційного Суду України - членом Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), за згодою”, - йдеться в указі.
Нагадаємо, в березні Венеціанська комісія оприлюднила висновки щодо законопроєкту про політичні партії.