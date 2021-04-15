Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрія Назаренка.

Указ №163/2021 від 15 квітня опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Назаренка Андрія Валерійовича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в документі.

Іншим своїм указом президент поклав тимчасове виконання обов'язків голови Кіровоградської ОДА на Валерія Жалдака.

Нагадаємо, 14 квітня уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА Андрія Назаренка за угодою сторін.

Назаренко очолював Кіровоградську область з серпня 2020 року після того, як його попередника Андрія Балоня піймали на хабарі.