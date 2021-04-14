Голова Кіровоградської ОДА йде у відставку

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко йде у відставку.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан за підсумками засідання уряду в середу.
Кабінет міністрів під час засідання погодив звільнення Назаренка "за угодою сторін".
Назаренко очолює Кіровоградську область з серпня 2020 року після того, як його попередника Андрія Балоня піймали на хабарі.
Назаренко - дипломат за освітою, але в останні роки перед призначенням в Кропивницький працював у бізнесі.