Голова Кіровоградської ОДА йде у відставку

Назаренко протримався на посаді менше року.

Голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Назаренко йде у відставку.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан за підсумками засідання уряду в середу.

Кабінет міністрів під час засідання погодив звільнення Назаренка "за угодою сторін".

Назаренко очолює Кіровоградську область з серпня 2020 року після того, як його попередника Андрія Балоня піймали на хабарі.

Назаренко - дипломат за освітою, але в останні роки перед призначенням в Кропивницький працював у бізнесі.