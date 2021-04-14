Російські спецслужби задовго до 2014-го підривали можливості СБУ, - Лапутіна

Російські спецслужби задовго до окупації півострова Крим підривали можливості Служби безпеки України. Особливо активізувалася ця робота після 2008 року.

Про це міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, яка з 1994 року проходила службу в антитерористичному центрі "Альфа", заявила в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, "однією з негласних умов "Харківських угод" було скорочення підрозділів у структурі української контррозвідки, які протидіяли розвідувально-підривній діяльності спецслужб РФ проти України, а також звільнення їхніх керівників, переведення особового складу на посади, де вони не мали б можливості ухвалювати ті чи інші рішення".

"Люди, які обіймали керівні посади, почали привозити до нас під егідою співпраці з "братніми" російськими спецслужбами на наради і в інструкторські підрозділи, відповідно, на полігони співробітників ФСБ", - розповіла міністр, зазначивши, що "серед них був і відомий співробітник російських спецслужб Ігор Єгоров, який проходить у справі генерала СБУ Валерія Шайтанова".

"Я неодноразово заявляла керівництву спецпідрозділу, що цього не можна робити. До того ж така міжнародна співпраця будь-якої спецслужби регулюється певними процедурами. Оминаючи всі ці процедури, окремі керівники в СБУ лобіювали прихід російських спецслужб", - зазначила Лапутіна.

"Я пам'ятаю одне дуже показове змагання, коли наші снайпери здобули перемогу над росіянами. Голова ФСБ, вручаючи нашому співробітникові нагороду, сказав: "Ви нас багато чого навчили, дякую". А вже в роздягальні російська команда снайперів сказала нашій дослівно: вашого підрозділу невдовзі не буде", - розповіла вона.

За словами міністра, "тоді ніхто не хотів вірити, але нові тенденції не змусили на себе чекати". " Керівництво "Альфи" дійсно почало обмежувати кількість тренувань українських бійців, настріли, боєприпаси. Противнику вже тоді стало очевидно, що через спецпризначенців можна впливати на політику безпеки в структурі української спецслужби", - наголосила міністр у справах ветеранів.

За словами Лапутіної, певною крапкою для неї став жовтень 2013 року, перед Майданом. "Проходячи коридором на Володимирській, 33, зустріла одного з генералів СБУ. У спілкуванні з колегами він промовив: "Я ж казав, що цієї країни ніколи не було й не буде...", - розповіла вона.

Лапутіна висловила упевненість, що "багато хто з тих, хто у 2000-ні працював за лінією розвідки і протидії російським спецслужбам, може сказати, що тоді хотілося б більшої уваги й реакції з боку керівництва СБУ та держави до цих питань, до всієї аналітики і прогнозувань, які ми надавали, адже ми безпосередньо стикалися з цинічним "обличчям" представників російських спецслужб".

Нагадаємо, у березні 2021 року Головне слідче управління Служби безпеки України розпочало досудове розслідування за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

За попередніми даними слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії території АР Крим.