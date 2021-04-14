МЗС Росії звинуватило НАТО в підбурюванні України до продовження конфлікту на Донбасі

Міністерство закордонних справ Росії звинувачує НАТО в підбурюванні Києва до продовження конфлікту на Донбасі. Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова в ефірі радіостанції «Вести ФМ» заявила, що НАТО «всіляко заграє з Києвом», передає Радіо Свобода.

«При цьому, перебуваючи в контакті і тісних взаєминах з київським режимом, альянс не висловлює занепокоєння стосовно того, що там [на Донбасі] відбувається, а навпаки ще більше нацьковує київських політиків, ці гарячі голови, на так звані звершення, і це відбувається багато років. Гинуть діти, жінки, люди похилого віку», – заявила Захарова.

У Києві наразі не коментували слова офіційної представниці МЗС Росії.

Нагадаємо, за даними Офісу президента України, Росія зосередила більш ніж 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні і стільки само в Криму. Масштабні заходи з переміщення російських військ почалися в середині березня і, за оцінкою розвідки України, мають бути завершені до кінця квітня.

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