Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен провели зустріч у Брюсселі на тлі загострення ситуації на українському кордоні з РФ.

Фото: twitter.com/DmytroKuleba

Про це Кулеба написав у твіттері.

"Гарна зустріч у Брюсселі із колегою і другом @SecBlinken на тлі небезпечного стягування військ і войовничої риторики з боку РФ. Необхідно демотивувати Москву від подальшої ескалації, зокрема чітко пояснивши РФ, що ціна за всяку нову воєнну авантюру буде для неї зависокою", - йдеться у повідомленні.

За підсумками зустрічі пресслужба посольства США в Україні повідомляє, що держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами суверенітету й територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії.

"Держсекретар висловив занепокоєння навмисними діями Росії з ескалації напруженості з Україною, в тому числі шляхом агресивної риторики та дезінформації, збільшення порушень режиму припинення вогню та переміщення військ в окупований Крим і до кордонів України", - зазначається у повідомленні.

Також держсекретар Блінкен і глава МЗС України Кулеба "обговорили важливість просування верховенства права та економічних реформ для зміцнення українських інституцій, підтримки антикорупційних зусиль і поступу у втіленні прагнень України до євроатлантичної інтеграції".

"Я дуже задоволений зустріччю з Ентоні Блінкеном і нашою розмовою. Ми годину спокійно проговорили всі ключові питання нашого порядку денного. Пам’ятаєте, після першої телефонної розмови з ним я написав, що розпочнеться новий день у відносинах між Україною та США. Сьогодні вже можу впевнено сказати, що день розпочався, і ми вже його успішно проживаємо", - сказав Кулеба у відеокоментарі за підсумками візиту до Брюсселя.

Раніше повідомляли, що за 11 днів квітня Кулеба провів 16 телефонних розмов з іноземними дипломатами на фоні російської ескалації.

Сьогодні глава українського МЗС взяв участь у засіданні Комісії Україна-НАТО і зустрівся з генеральним секретарем Альянсу Єном Столтенбергом.