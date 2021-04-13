Росія пояснила зосередження військ на кордонах з Україною

Шойгу заявив, що це відповідь на навчання НАТО Defender Europe.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу пояснив накопичення військ на кордонах з Україною несподіваними навчаннями у зв'язку із "загрозливою діяльністю" НАТО.

"Навесні цього року об'єднані сили НАТО почали найбільш масштабні за останні 30 років військові навчання Defender Europe-2021. Зараз американські війська перекидаються з континентальних частин Північної Америки через Атлантику в Європу. Йде переміщення військ у Європі до російських кордонів. Основні сили концентруються в причорноморському та балтійському регіонах. Усього поруч з нашою територією зосереджується до 40 тисяч військовослужбовців і 15 тисяч одиниць озброєння і військової техніки, в тому числі авіації", - йдеться в заяві Шойгу.

Він сказав, що перекидання військ стало відповіддю Росії на такі дії.

"Протягом трьох тижнів дві армії та три з'єднання ПДВ були успішно перекинуті на західні кордони РФ [та в окупований Крим] в райони виконання навчально-бойових завдань... Наразі ці об'єднання та з'єднання задіяні в навчаннях. Усі заходи перевірки планується завершити протягом двох тижнів", - заявив Шойгу.

Нагадаємо, що, за даними Офісу президента України, Росія зосередила більш ніж 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні і стільки само в Криму.

Масштабні заходи з переміщення російських військ почалися в середині березня і, за оцінкою розвідки України, мають бути завершені до кінця квітня.