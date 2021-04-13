У Чехії послабили карантин попри високі показники заражень

У Чехії, яка є однією з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн у Європі, з понеділка, 12 квітня, набули чинності перші послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Для першокласників запровадили так зване змінне навчання - чергування через тиждень очних та дистанційних занять. У школах обов'язковими є регулярні швидкі тести на антиген. Про проблеми у перший день після відновлення навчання не повідомляли.

Також діти мають змогу знову відвідувати дитсадочки за умови дотримання жорстких гігієнічних норм.

У зв'язку з завершенням дії надзвичайного стану, втрачає чинність заборона залишати помешкання уночі та пересуватися за межі свого району проживання.

Чимало інших обмежувальних заходів, як закриття готелів та ресторанів, залишається в силі. Подальші послаблення влада Чехії має намір запроваджувати з інтервалом у два тижні, аби мати змогу краще оцінити наслідки попередніх кроків. Поліція має намір задіяти додаткові сили для контролю за дотриманням інших карантинних норм, які діятимуть.

При цьому показники поширення коронавірусної інфекції у країні, попри суттєве падіння останнім часом, залишаються високими. За даними Університету Джонса Хопкінса, Чехія також лідирує у світі за рівнем смертності, пов'язаної з коронавірусом. У країні від початку пандемії померли близько 28 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування, що становить 261 людину на 100 тисяч населення. Після Чехії за цим показником йдуть Сан-Марино (252), Угорщина (238), Боснія і Герцеговина (220), Чорногорія (219), Бельгія (205), Болгарія (204), Північна Македонія (201), Словенія (199) та Словаччина (193).

Нагадаємо, з 1 березня в Чехії діє локдаун із забороною громадянам виїжджати за межі свого округу. Показник захворюваності на COVID-19 у країні є одним з найвищих у ЄС - майже 770 випадків на 100 тисяч населення.

Восени минулого року голова МОЗ Чехії Роман Примула втратив посаду після того як порушив карантинні заходи, які були введені в країні з його ініціативи. У лютому цього року він втратив нову посаду - радника прем'єр-міністра - бо знову порушив обмеження - Примула виступив за введення в країні жорсткого карантину, а за кілька годин пішов на матч Ліги Європи між "Славією" та "Лестером".