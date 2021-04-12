США відстежують ситуацію на кордоні України та РФ, - Білий дім

США і Україна продовжують активно контактувати на різних рівнях у зв’язку з посиленням військової загрози з боку РФ.

У Вашингтоні відстежують ситуацію зі скупченням російських військ на українському кордоні, і “спостерігали за цим протягом вихідних”.

Про це заявила у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає “Укрінформ”.

Вона повідомила, що США і Україна продовжують активно контактувати на різних рівнях у зв’язку з посиленням військової загрози з боку РФ через накопичення російських військ біля українського кордону та в окупованому Криму.

“Ми залишаємось на зв'язку з українськими офіційними представниками на різних рівнях”, - зауважила представниця адміністрації США.

Вона також повідомила, що загострення з боку Росії обговорять на зустрічі державного секретаря США Ентоні Блінкена і глави Пентагону Ллойда Остіна з союзниками та партнерами по НАТО, яка відбудеться цього тижня в Брюсселі.

Нагадаємо, З березня в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і начальник Генерального штабу Збройних сил Руслан Хомчак під час звіту в Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації на Донбасі.