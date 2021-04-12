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Меркель скасувала запис на щеплення від коронавірусу, - ЗМІ

Ймовірно, вакцинацію відклали через закриту партійну зустріч.

Меркель скасувала запис на щеплення від коронавірусу, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Ангела Меркель скасувала запис на щеплення від коронавірусу.

Як пише Bild, у центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельгоф було призначено щеплення пацієнтки на ім'я Ангели Меркель. Дата народження теж збігалася.

Центр щеплень Темпельгоф використовує вакцину британсько-шведського виробника AstraZeneca.

Видання зазначає, що запис було скасовано через онлайн сервіс запису до лікарів Doctolib. Газета пов'язує це з присутністю Меркель на закритому засіданні блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), на якому повинні бути присутні лідери Армін Лашет і Маркус Зедер. Обидва лідери партії заявили про свою готовність очолити передвиборний список німецьких консерваторів на вересневих виборах до Бундестагу.

Прессекретар уряду Штеффен Зайберт не хотів прямо коментувати скасування щеплення Меркель, але заявив, що "канцлер буде вакцинована якомога швидше і повідомить про це громадськість".

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